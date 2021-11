Prévue au Cameroun en janvier et début février 2022, la Coupe d’Afrique des Nations sera l’occasion de mettre en avant le pays hôte et sa capitale, qui ne devrait pas manquer d’attirer de nouveaux investisseurs français, emboîtant le pas à de grands groupes déjà présents.

Entre le 9 janvier et le 6 février 2022, ce sont pas moins de 8 stades des plus grandes villes du Cameroun qui se préparent à accueillir les matches de la Coupe d’Afrique des Nations, ou CAN 2022. Ceux de Yaoundé et Douala, forts de leur capacité, sont ceux qui recevront le plus de supporters venus du monde entier, et notamment de France.

De nombreux projets immobiliers en cours au Cameroun

Pour l’occasion, les projets hôteliers ont fleuri dans les villes qui accueilleront les fans de football, portés par des investisseurs locaux et internationaux. D’autres n’ont pas attendu l’événement footballistique pour se tourner vers le Cameroun. Ainsi, l’investissement en Afrique du Groupe Eric Duval ne date pas d’hier. Au-delà de l’immobilier d’entreprise, de l’immobilier commercial et du tourisme, il développe également au Cameroun des activités annexes comme le forage d’eau, l’assurance, et la microfinance.

Le groupe Duval en Afrique une longue histoire

Aujourd’hui faisant partie des principaux groupes immobiliers français, le groupe fondé par Eric Duval en 1994 est présent également dans des secteurs comme le tourisme, les résidences senior, et le golf. Il s’est largement diversifié au fil des ans, au fur et à mesure qu’il s’internationalisait, et s’implantait sur le continent africain, à la fois au Cameroun et dans d’autres pays comme le Maroc, le Bénin, le Sénégal, le Togo, le Tchad.

L’immobilier commercial au cœur du groupe Duval en Afrique de l’Ouest

L’immobilier commercial continue de faire partie de ses secteurs de développement prioritaires en Afrique. Au Cameroun, deux centres commerciaux sont ainsi prévus à Douala, ainsi qu’une résidence d’affaires à Yaoundé. Des appart’ hôtels devraient aussi voir le jour à Abidjan, à Yaoundé, à Dakar, ainsi qu’un centre commercial à Lomé.