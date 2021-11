Le 28 novembre prochain, Forza et Pakala vont s’affronter à l’arène nationale dans le cadre d’un combat ficelé par le promoteur Gaston Mbengue. En effet, depuis très longtemps les deux lutteurs ont eu l’ambition de se frotter pour solder leurs comptes et édifier les amateurs. Ainsi, le pensionnaire de l’écurie Fass promet de battre son adversaire et soutient qu’il y’aura de la lutte, de la bagarre… Et concernant la sortie de Yékini qui critiquait sa façon de lutter, Forza a tout simplement exprimé sa colère et soutient que sa sortie a fait mal son entourage.