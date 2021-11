Le combat entre Zoss et Alioune Sèye 2 est très attendu par les amateurs car il oppose deux lutteurs qui sont très en retard par rapport à ceux de leur génération. En effet, ces deux lutteurs doivent impérativement gagner pour reprendre et marquer leur retour en force. Et Alioune Sèye 2 qui avait battu Issa Pouye par KO la saison dernière veut prouver son talent en battant son prochain adversaire. Et dans son entretien avec Lutte TV Alioune Sèye nous confie le secret qu’il mènera pour battre Zoss.