Le président de l’association des lutteurs en activité Gris Bordeaux ne cesse de faire des sorties pour défendre les causes de ses pairs. En effet, ces derniers font face à d’énormes difficultés et beaucoup d’entre eux vivent le calvaire lorsqu’ils mettent fin à leur carrière. Pour éviter cette situation, le Tigre de Fass avait tenu une conférence de presse et exerce un travail titanesque pour que les lutteurs puissent bénéficier 100.000 logements. Un geste vivement salué et Gris Bordeaux a versé de chaudes larmes pour montrer sa satisfaction.

Lutte Tv