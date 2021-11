Les championnats de football professionnels du Sénégal vont débuter ce Samedi 20 Novembre 2021. Une nouvelle saison qui s’annonce palpitante avec des chocs dès la 1ère journée.

La Ligue 1 et la Ligue 2 seront bientôt de retour. Plus que 48 heures avant le lancement de cette nouvelle saison 2021-2022 tant attendue. Les premières journées des championnats professionnels locaux se joueront ce week-end avec des affiches alléchantes aussi bien en première division qu’en Ligue 2.

Le match phare de la journée 1 de la Ligue élite est le derby de la banlieue, AS Pikine vs Guédiawaye FC. Ce choc entre les Rouge Vert et les promus, unique match du samedi, lancera la nouvelle saison 2021-2022 au stade Alassane Djigo de Pikine à 16h30. Le champion en titre Teungueth FC se déplacera, lui, au stade Ibrahima Boye pour s’opposer à l’AS Douanes le dimanche 21 à 16h30.

En deuxième division, le Stade de Mbour relégué, accueillera les retrouvailles avec l’US Ouakam au stade Fodé Wade, à la date du Dimanche 21 novembre retenu pour toutes les rencontres de Ligue 2. L’autre formation en provenance de l’élite, Niarry Tally, se déplacera sur la pelouse de Jamono Fatick et le promu Oslo FA va jouer son premier match en ligue pro en recevant Keur Madior au stade Amadou Barry de Guédiawaye.