Touché aux côtes lors du match face au Togo à l’occasion de la 5e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, Sadio Mané a pu s’entraîner sans problème cette semaine. L’attaquant international sénégalais est donc disponible pour le choc face à Arsenal, a confirmé son entraîneur Jurgen Klopp, ce jeudi 18 novembre.

« Il avait des douleurs mais il va bien. Tous ceux qui ont eu une contusion aux côtes savent que c’est une chose ennuyante. Mais Sadio s’est normalement entraîné pendant toutes les séances. Nous l’avons donné un peu de repos pour lui permettre de récupérer parfaitement. Mais il a l’air d’aller bien », a fait savoir Jurgen Klopp.

#LFC are checking on the fitness of Jordan Henderson and Andy Robertson ahead of #LIVARS, while Sadio Mane is fit and available, explained Jürgen Klopp.

— Liverpool FC (@LFC) November 18, 2021