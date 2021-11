Le stade des Parcelles Assainies, qui a commencé le week-end dernier à abriter des matchs du championnat national populaire appelé « nawetaan », pourrait, en décembre prochain, être à la disposition des équipes de ligue 1 et ligue 2 qui souhaitent l’utiliser, a annoncé le maire de la localité, Moussa Sy.

« En décembre prochain, le stade pourrait être à la disposition des équipes de ligue 1 et de ligue 2 qui nous avaient contactés pour pouvoir y recevoir« , a-t-il déclaré. Le 12 novembre dernier, Moussa Sy a organisé une visite de l’infrastructure sportive pour la presse avant sa mise à disposition aux équipes du championnat national populaire.

« Nous avons été contactés par des équipes comme celles du Jaraaf, de l’AS Douanes et des clubs de ligue 2« , a rappelé le maire des Parcelles assainies. Des demandes sont aussi venues des clubs de ligue 2, des académies et centres de formation et des clubs du sport travailliste, a ajouté M. Sy. Il a indiqué que les travaux de réhabilitation vont se poursuivre pour doter l’infrastructure d’autres commodités. Doté d’une tribune de 4000 places, d’une aire de jeu en gazon synthétique aux normes et de projecteurs, le stade a commencé à vibrer au rythme des « nawetaan », le week-end dernier.

Face à l’absence d’un stade fonctionnel dans le département de Dakar, il devrait constituer une véritable bouffée d’oxygène pour les nombreuses équipes de la capitale du Sénégal. Les championnats nationaux de ligue 1 et de ligue 2 démarrent ce week-end sur l’ensemble du territoire national. Les équipes de Dakar reçoivent souvent dans la banlieue.

APS