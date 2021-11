Suite à la la plainte des Bafana Bafana auprès de la FIFA concernant leur match perdu face aux Black Stars sur un penalty litigieux, le GFA (Ghana Football Association) brise le silence et répond ouvertement aux attaques de l’instance dirigeante du football sud africain, la SAFA (South African Football Association).

C’est par le biais d’un communiqué de presse publié sur son site officiel que la fédération ghanéenne a répondu aux sud-africains. Ces derniers ont adressé à la FIFA une lettre de plainte concernant le match de la 6ème journée des éliminatoires Qatar 2022 perdu 1-0 sur un penalty litigieux contre les Black Stars du Ghana. Une défaite amère puisqu’elle élimine les Bafana Bafana qui saisissent l’instance mère du football pour revoir la décision de l’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye sur cette action source du pénalty.

« Il est choquant, irresponsable et tout à fait irrespectueux de constater que nos collègues de l’Association sud-africaine de football (avec qui nous entretenons de bonnes relations et un respect sportif mutuel) ont choisi de répandre des mensonges dans les médias plutôt que de projeter la vraie image des événements d’avant, pendant et après le match » a déclaré la fédération ghanéenne sur son communiqué. Selon le GFA, la SAFA aurait divulguer de fausses informations quant à la distance parcouru pour regagner Cape Coast où se jouait le match.

« Même si nous pensons qu’il est dans le droit de l’Association sud-africaine de football d’appeler à une enquête, si elle estime que certains facteurs ont contribué à sa perte, nous souhaitons déclarer que la manière et la manière mentent et que des allégations ont été jetées dans l’espace public a été très irresponsable, entraînant des blessures et de la violence », poursuit l’instance du Ghana.

Les Black Stars soutiennent que les allégations des sud-africains sont frivoles, sans fondement, « et doivent être traitées avec tout le mépris qu’elles méritent« . Ils considèrent cette démarche de la SAFA comme « un plan planifié et une tentative calculée de détourner l’attention de la défaite, de détourner l’attention de leur échec à se qualifier pour les barrages et de nuire injustement à la victoire durement gagnée des Black Stars« .

