L’année 2021 de Moussa Wagué s’est transformée en cercle vicieux infernal après une très grave blessure qui l’a éloigné des terrains pour quasiment un an.

Dans le football, il y a des blessures synonymes de calvaire. Et au FC Barcelone, c’est un syndrome conjugué à la première personne. L’infirmerie du club catalan n’est jamais assez, jamais vide. Cette saison, elle a été occupée par pas moins de 13 joueurs et, parmi eux, un permanent nommé Moussa Wagué. Le jeune international sénégalais (23 ans, 21 sélections, 1 but) n’a plus joué depuis presque un an.

Un calvaire qui a débuté au cours de son prêt au PAOK Salonique, là où il commençait à laisser une très bonne impression. Mais son séjour grec a été écourté le 13 décembre 2020, lorsqu’il a subi une très grave blessure en heurtant le poteau des camps de son équipe alors qu’il tentait de sauver une action de but. Une rupture du tendon rotulien et du ligament croisé postérieur du genou droit survient.

Onze mois se sont écoulés. Pendant que certains joueurs, à l’instar d’Ousmane Dembélé, font des allers-retours entre l’infirmerie et les terrains, Moussa Wagué est toujours lui absent. Sauf que l’ancien pensionnaire d’ASPIRE Académie, plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du Monde commence à voir la lumière au bout du tunnel et est déjà dans la dernière ligne droite de sa convalescence.

Un rôle à déterminer

Si son retour sur les terrains ne fait plus aucun doute après que sa blessure ait suscitée des doutes sur la suite de sa carrière sportive, son avenir au FC Barcelone paraît plus incertain. Moussa Wagué a un contrat qui court jusqu’en juin 2023 et une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros, mais la récente arrivée de Dani Alves et les présences au poste de latéral droit de joueurs comme Sergiño Dest, Òscar Mingueza ou même Sergi Roberto le laisse peu de place dans un Barça qui ne l’a même pas inscrit dans l’équipe première.

Son avenir en Catalogne, quoi qu’il en puisse être, c’est à Xavi Hernández de décider.

