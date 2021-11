Clap de fin du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde en zone Afrique. Qualifié haut la main grâce à sa victoire sur les Namibiens (3-1) à l’Orlando Stadium de Johannesburg, en Afrique du Sud, lors de la quatrième journée, le Sénégal s’est adjugé l’unique ticket du groupe H avant de terminer cette phase avec un sans faute.

Côté buts, au terme des 6 journées, les hommes d’Aliou Cissé en ont marqué plus que lors des Éliminatoires pour la Can, Cameroun 2021.

5 buts de plus que les éliminatoires de la CAN

En Afrique, plusieurs grandes nations ont répondu présent lors du deuxième et avant dernier tour des qualifications pour le mondial prévu au Qatar en 2022. C’est à l’instar du Sénégal, premier au classement Fifa et premier qualifié pour les barrages. L’équipe dirigée par Aliou Cissé a réalisé un sans faute dans cette phase en décrochant 5 victoires et un match nul en 6 journées. 16 points au compteur sur 18 possibles, 15 buts marqué 4 encaissés, les Lions terminent 3e meilleure attaque derrière l’Algérie et le Maroc, respectivement 25 et 20 pions. A titre comparatif, les coéquipiers d’Habib Diallo ont inscrit 5 buts de plus que lors de la phase de poules des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations où ils avaient fait trembler les filets à 10 reprises et en encaissant 2.

Classement buteurs

Pour les buts sénégalais leurs auteurs, on retrouve, le leader technique de cette sélection, Sadio Mané. Ce dernier a trompé la vigilance des portiers adverses à trois reprises. L’attaquant de Liverpool, sorti à la 28e minute contre le Togo à Lomé a manqué le dernier match de cette phase éliminatoire pour blessure, contre le Congo à domicile. Avec 4 buts, l’attaquant est à exæquo avec le joueur de Watford, Ismaila Sarr, qui a aussi marqué le même nombre but que le ballon Africain de 2019, a inscrit le dernier doublé d’un joueur sénégalais en équipe nationale, contre le Congo au stade Lat Dior de Thiès. Le graal a été remporté par Famara Diedhiou, qui s’est distingué comme l’attaquant le plus prolifique de l’effectif d’Aliou Cissé. Le joueur de la formation turque Alanyaspor auteur d’un triplé contre le Namibie en Afrique du Sud sort du lot avec ses 4 réalisations.

Meilleurs buteurs

1 but

Habib Diallo

Abdou Diallo

Boulaye Dia

Idrissa Gana Gueye

Diao Baldé Keita

3 buts

Ismaila Sarr

Sadio Mané

4 buts

Famara Diedhiou

Un match, un clean sheet pour Alfred Gomis

En termes de buts encaissés, la défense sénégalaise n’a pas été très rassurante. En effet, sur les six matchs, l’équipe nationale du Sénégal a encaissé quatre 4 buts (Congo aller, Namibie aller, Namibie retour, Togo retour). Devant les cages des Lions lors des 5 premières rencontres, Edouard Mendy a réussi à garder ses camps inviolés à seulement une seule fois. Alfred Gomis pour sa part a gagné le deuxième clean sheet des Lions lors de son seul et unique match disputé dans ces éliminatoires, contre le Congo, dans le cadre de la sixième et dernière journée.

Top 5 des plus beaux buts sénégalais

Les buteurs sénégalais peuvent se targuer de faire partie du top des plus beaux buts de ces éliminatoires pour mondial, Qatar 2022. C’est dans cette logique que la rédaction de wiwsport vous a préparé un Top 5 des plus jolis buts inscrits par les Lions. Et, sans surprise, c’est Habib Diallo et son splendide lob face au Togo qui ont été couronnés. Enchainant une série de dribbles et casse les reins à quatre joueurs Namibiens avant d’enchaîner une frappe imparable, le somptueux but de l’attaquant Sadio Mané marqué contre la Namibie est classé deuxième. La belle frappe d’Ismaila Sarr contre le Congo termine troisième…

Retrouvez en images les 5 plus beaux buts sénégalais de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique.

Matchs disputés et buteurs

Sénégal vs Togo (2-0)

Sadio Mané (56e)

Abdou Diallo (80e)

République du Congo Brazzaville vs Sénégal (1-3)

Boulaye Dia (28e)

Ismaila Sarr (82e)

Sadio Mane sur penalty (87e)

Sénégal vs Namibie (4-1)

Idrissa Gueye (10e)

Famara Diedhiou (38e)

Sadio Mané (56e)

Keita Balde (83e)

Namibie vs Sénégal (1-3)

Famara Diedhiou (22e)

Famara Diedhiou (51e)

Famara Diedhiou (84e)

Togo vs Sénégal (1-1)

Habib Diallo (90’4)

Sénégal vs Congo (2-0)

Ismaila Sarr (23e)

Ismaila Sarr (14e)

