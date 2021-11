Pour le nouveau Stade du Sénégal qui sera livré le 22 février prochain, une pelouse avec gazon hybride y sera installé. C’est un procédé technologique qui est constitué de plusieurs matériaux : du gazon naturel, des fibres de gazon synthétique, d’un substrat. C’est une première au Sénégal de se doter de cette qualité de pelouse, plus résistante que le classique, adaptée pour différents sports.

« Et c’est la première fois au Sénégal qu’on fait une technologie hybride. C’est un ensemble d’avantages que les pelouses naturelles n’ont pas de même que celles synthétiques. L’hybride est un mixte de naturel et d’artificiel. Ca permettra là où le gazon naturel a une capacité d’utilisation qui ne dépasse pas 250 heures annuel, sur l’hybride tu peux aller sur 800 heures. Il y’ a aussi des inconvénients sur l’artificielle. Notamment sur les conditions météorologiques du fait de la pluie, par exemple le terrain avec une pelouse artificielle ne sera pas utilisable et sera glissant. Ce ne sera pas le cas dans une pelouse hybride qui aura cette tendance d’être naturelle. Et cette même technologie sera utilisée aussi pour l’annexe du stade » explique Djibril Diop, chef service des travaux au ministre des sports. Ce dernier a visité le chantier du stade sis à Diamniadio, hier et s’est dit rassuré quant au respect de la date de livraison.

D’une capacité de 50.000 places, la piste d’athlétisme de 8 couloirs a été exclu et logé sur le terrain annexe qui dispose d’une tribune de 2000 places et d’une pelouse hybride conformément aux recommandations de la FIFA. « Les travaux pour la pose de la pelouse ont commencé, l’air de jeu a été décapé sur 4m. Les tribunes sont sur des pieux. Le terrain a été cavé et remplacé sur du latérite. Il y’a juste la couche qui permet de poser la pelouse qui reste. C’est une exigence de la FIFA, quand il y’a un match international, les équipes doivent s’entrainer sur un terrain identique. »

