Rien ne va plus pour les Sixers de Georges Niang qui ont enchainé une cinquième défaite cette nuit face à l’ancienne franchise du Sénégalo-américain (120-85). L’absence de Joel Embiid est loin d’être une banalité à Philadelphie.

Huit victoires pour deux défaites. Tout allait si bien lorsque les 76ers pouvaient encore compter sur leur meilleur joueur, Joel Embiid. Le bilan d’aujourd’hui est beaucoup moins flatteur avec le nouveau revers concédé cette nuit, son cinquième match de suite (une première depuis décembre 2017).

Ancien joueur du Jazz, Georges Niang n’a pas été flamboyant face à son ancienne franchise et a mis 7 points et assuré 3 rebonds en 30 minutes de jeu. Trop peu pour combler l’absence d’Embiid avec ses coéquipiers, Seth Curry et Korkmaz qui sont aussi passés à côté de leur match.

Très adroit, le Jazz a su profiter de la maladresse des Sixers (16/38 contre 6/29 pour Phila) pour emballer ce match. La prochaine étape pour Georges Niang et ses partenaires sera leur déplacement chez les Nuggets, jeudi.

