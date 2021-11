Dans un classement des joueurs de la Premier League les plus chers, élaboré par TransferRoom, Sadio Mané ferme le top 10 juste derrière Phil Foden. L’ailier est évalué à 64,3 millions de livres de sterling, apprend-on via Mirror.

A 29 ans, Sadio Mané est des joueurs de Premier League les plus prestigieux. Fort de son statut d’attaquant indispensable des Reds vice-champions d’Angleterre, le Sénégalais s’affiche parmi les footballeurs les plus valeureux du championnat le plus du monde. Sorti d’une saison plutôt moyenne en termes de statistiques, l’ancien de Southampton est évalué à 64,3 millions de sterling (environ 50 milliards FCFA).

Dans ce classement qui prend en compte l’âge d’un joueur, son niveau actuel, son potentiel perçu et son club actuel, son coéquipier chez les Reds, Mo Salah arrive à la 4e place derrière le podium formé par Grealish (121 millions £), de Lukaku (118,1 millions £) et de Sancho (86,9 millions £). Toutefois, au même moment, le site spécialisé Transfermarkt évalue le Ballon d’Or africain 2019 à 85 millions d’euro.

Les 20 joueurs les plus chers de la Premier League (selon TransferRoom)

Jack Grealish – 121 millions de livres sterling Romelu Lukaku – 118,1 millions de livres sterling Jadon Sancho – 86,9 millions de livres sterling Mo Salah – 75,7 millions de livres sterling Harry Kane – 75,7 millions de livres sterling Bruno Fernandes – 75,7 millions de livres sterling Kai Havertz – 72 millions de livres sterling Kevin De Bruyne – 67,2 millions de livres sterling Phil Foden – 67,2 millions de livres sterling Sadio Mane – 64,3 millions de livres sterling Ruben Dias – 63,5 millions de livres sterling Son Heung-min – 60,9 millions de livres sterling Marcus Rashford – 59,3 millions de livres sterling Trent Alexander-Arnold – 58,6 millions de livres sterling Rodri – 57,6 millions de livres sterling Gabriel Jésus – 57,2 millions de livres sterling Raheem Sterling – 56,7 millions de livres sterling Mount Mason – 56 millions de livres sterling Rice Declan – 54,8 millions de livres sterling Harry Maguire – 52,9 millions de livres sterling

wiwsport.com