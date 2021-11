Les experts chinois chargés de la réhabilitation du stade Léopold-Sédar-Senghor, arrivés récemment à Dakar, se préparent au démarrage des travaux, a-t-on appris mardi du ministre des Sports, Matar Ba.

La rénovation de ce stade construit à Dakar par la Chine dans les années 1980 a été retardée par la pandémie de Covid-19, a-t-il dit aux journalistes lors d’une visite du chantier du Stade du Sénégal, à Diamniadio (ouest).

Des responsables sénégalais vont rencontrer les techniciens chinois chargés de la rénovation du stade Léopold Sédar Senghor, ce mercredi, à Dakar, selon une source proche du ministre des Sports. Le calendrier des travaux sera fixé lors de cette réunion.

En novembre 2018, l’Etat du Sénégal et la Chine ont signé un accord en vue de la réhabilitation de ce stade et de trois autres. Il s’agit des stades Ely Manel Fall de Diourbel, Lamine Guèye de Kaolack (centre) et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor (sud).

La reconstruction des quatre infrastructures sportives va coûter 40 milliards de francs CFA, dont la moitié sera réservée au stade Léopold-Sédar-Senghor, selon les deux parties.

APS