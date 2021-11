Le grand (1,95 m) gardien sénégalais Papa Demba Camara s’est engagé à Plabennec. Le portier de 28 ans souhaite apporter toute son expérience au jeune effectif finistérien.

Comment êtes-vous arrivé à Plabennec ?

Mon agent a été en contact avec le président de Plabennec qui était intéressé par mon profil. J’ai accepté car mon objectif est d’avant tout retrouver le terrain.

Vous avez déjà joué ce week-end avec Plabennec (B) contre Landerneau…

Ça fait un moment que je n’avais pas joué. Ça m’a fait du bien de pouvoir jouer avec la réserve, en R1, même si la victoire n’était pas au rendez-vous.

Vous avez connu le monde professionnel, là vous arrivez en N2, dans un club amateur, ça va faire un gros changement…

Je connaissais les conditions avant de venir. Je viens ici pour apporter mon expérience à l’équipe et pour qu’on travaille et qu’on progresse ensemble. J’étais au stade samedi et j’aime bien ce qui s’en dégage, il y a une bonne ambiance. On a bien joué mais on a pris une petite claque. Après, l’objectif primordial, c’est le maintien de l’équipe en N2. Pour y arriver, ce n’est peut-être pas plus mal car on peut laisser des plumes en Coupe de France.

Vous avez joué votre match de L1 contre Brest en 2012 et vous arrivez finalement en Bretagne…

C’est un clin d’œil, oui. Mon match de Ligue 1, c’était à Bonal. J’ai ensuite recroisé Brest sous le maillot grenoblois, il y a trois ans, lors de la saison de la montée brestoise en L1 avec Charbonnier, Court… Et aujourd’hui, je découvre la Bretagne.

Samedi, Plabennec reçoit Rouen. Êtes-vous prêt à postuler dans le groupe

Le coach décidera. J’ai reçu un bon accueil ici avec les gardiens Hugo (Minier) et Anthony (Laurent). J’ai toujours joué dans des clubs familiaux, que ce soit avec Grenoble ou Sochaux. Même si c’était des clubs professionnels, il y avait cet esprit et c’est important pour moi. C’est dommage qu’on perde notre entraîneur des gardiens mais on va travailler pour répondre au challenge.

Par Le Télégramme