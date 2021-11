Me Augustin Senghor se félicite de l’état d’avancement des travaux du Stade du Sénégal. Le président de la Fédération sénégalaise de football pense que le Sénégal peut être candidat à l’organisation de la CAN.

«Cela a été un plaisir d’accompagner le ministre des Sports Matar Bâ dans ce qui sera le nouveau joyau offert par le président Macky Sall à la jeunesse et aux sportifs sénégalais. Ce stade moderne de dernière génération nous place dans le lot des rares pays africains qui en bénéficient. Avec les autres stades à rénover et à construire prochainement, Lat Dior, Léopold Sédar Senghor, Demba Diop et dans les autres régions, on peut envisager de postuler pour l’organisation d’une CAN prochainement».