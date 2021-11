L’équipe nationale senior du Sénégal gagnerait à ‘’stabiliser’’ le poste du défenseur appelé à jouer avec son capitaine, Kalidou Koulibaly, pour avoir un bloc solide lors des prochains matchs, a proposé l’ancien défenseur central Racine Kane.

Abdou Diallo, Pape Cissé et Cheikhou Kouyaté, les défenseurs alignés aux côtés de Koulibaly, sont de ‘’très haut niveau, il ne manque que la régularité au poste’’, a analysé Kane dans un entretien avec l’APS. Le duo Kalidou Koulibaly-Edouard Mendy, ‘’c’est du très haut niveau’’, juge-t-il, estimant qu’il est rassurant de ‘’stabiliser’’ le défenseur appelé au plus près du capitaine.

‘’Tout le monde gagnerait si on savait d’avance les défenseurs qui joueront notamment dans l’axe’’, a dit Racine Kane, ‘’Prendre quatre buts contre de tels adversaires (le Congo, le Togo, etc.), ça peut être inquiétant’’, a-t-il ajouté. Kane estime que la qualité des joueurs de l’équipe nationale sénégalaise surpasse les statistiques de ses matchs. ‘’Mais on aura une meilleure quand les défenseurs joueront plusieurs matchs ensemble et auront des automatismes’’, espère l’ancien défenseur de la SEIB de Diourbel, de Brest (France) et de l’équipe nationale du Sénégal.

‘’Dans un axe, recommande-t-il, il faut créer des automatismes, ça rassure tout le monde.’’ De l’avis de Racine Kane, une grande compétition se gagne avec une bonne assise défensive. Ses qualités ne sont pas remises en question, mais il a tendance à beaucoup apporter sur le plan offensif, ce qui peut lui jouer des tours dans le repli défensif en termes de lucidité, a-t-il analysé en parlant d’Abdou Diallo. L’ancien défenseur central, entré dans le monde des affaires après sa retraite sportive, constituait une paire avec Roger Mendy lors de la CAN 1986, en Egypte.

Avec quatre buts encaissés en six matchs, le Sénégal est considéré comme l’une des plus mauvaises équipes du 2e tour des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde 2022.

Avec APS