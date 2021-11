C’est donc un weekend riche en compétition qui a vu dans l’ensemble le premier tour des play-offs de la fédération sénégalaise de volleyball bien se dérouler. Les équipes ont rivalisé de talents et au finish c’est les meilleurs qui décrochent une place en 1/2 finale.

En Dame c’est Diatoo qui a ouvert le bal avec une première rencontre à 8h au CNEPS de Thiès contre Santhiaba de Ziguinchor s’imposant par le score de 3 sets à 1, suivi par CSABS de Matam qui s’est incliné devant ISEG Sport 3 -0.

L’après Midi au stade Lat Dior de Thiès Diatoo récidive face à CSABS de Matam avec un score sans appel 3 – 0.

En Dame toujours, ISEG Sport faisait face à Diofior ; un match qui n’a pas tenu toutes ses promesses malgré une opposition farouche dans les deux premiers sets, c’est Diofior qui semblait prendre le dessus en remportant le 3e Set par un score plutôt convaincant. Mais on assista à une remontée en puissance des protégés de Diop qui vont finalement s’imposer sur le score de 3 – 1.

Chez les garçons c’est Fouladou de Kolda qui jouait sa qualification face à ISEG Sport (homme). Un match spectaculaire et plaisant qui a vu ISEG Sport dérouler sans grande inquiétude vers une victoire plus que convaincante 3 – 0.

C’est donc l’AS Police et ISEG sport qui sont qualifiés pour le second tour chez les garçons et Diofior et ISEG sport toujours chez les dames.

FVBS