A quelques de jours de son combat capital contre Boy Niang 2 prévu le 19 décembre prochain, Tapha Tine est en pleine préparation et affûte bien ses armes pour battre le talentueux Boy Niang 2.

Pour arriver au sommet et titiller les VIP, le Géant de Baol travaille sérieusement et promet de solder ses comptes avec le Thiapathioly le jour-j. Concernant le prochain face-à-face, il rassure et prendra part à et évènement.

