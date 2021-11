Le combat choc entre Gouye Gui et Reug Reug aura lieu le 2 janvier prochain. Le dernier cité, dans un entretien avec Lutte TV, avertit son adversaire.

De retour des Etats-Unis, Reug Reug avertit Gouye Gui son prochain adversaire. Le lutteur qui évolue aussi en MMA avoue ne pas prendre son combat du 2 janvier contre Gouye Gui à la légère. Reug Reug, selon ses dires, est plus compétitif que son adversaire qu’il pense terrasser au lendemain du premier jour de l’an. Dans son entretien, avec Lutte TV, Reug Reug affirme être meilleur que son adversaire sur tous les plans. « Je suis meilleur lutteur, meilleur boxeur et plus fort que Gouye Gui », dit-il sur cette vidéo.

wiwsport.com