Les Championnats du Sénégal individuels de natation se sont déroulés du vendredi 12 au dimanche 14 novembre 2021 à la piscine Olympique nationale. 45 épreuves ont été disputées à l’issue desquelles Mariama Dramé du club des nageurs de la Résidence Axa Mariste (CNRAM) et Adama Thiaw Ndir de l’ASFAA ont été désignés meilleurs nageurs du Sénégal.

Avec 12 médailles glanées (6 en or, 4 en argent et 2 en bronze), Mariama Dramé a été désignée meilleure nageuse du Sénégal. Chez les hommes, c’est Adama Thiaw Ndir qui a décroché le titre de meilleur nageur de la saison grâce à ses 7 médailles, dont 6 en or.

Les meilleurs performances reviennent à Adama Niane et Ada Thioune des dauphins. Cette dernière nommée a obtenu 704 points au 50 m dos féminin, tandis que son coéquipier Adama Niane a réalisé 848 points au 50 m papillon.

Les meilleurs nageurs et performeurs ont reçu en plus de leurs médailles et trophées une enveloppe.

