Relégué sur le banc, le défenseur polyvalent sénégalais, Abdou Diallo, qui évolue au PSG, pourrait rejoindre le championnat Anglais. En effet, Newcastle se pencherait sur le joueur.

Grâce au rachat saoudien, Newcastle United devenu le club le plus riche du monde va se montrern sans doute, actif lors du mercato hivernal. Le club anglais qui cherche à renforcer l’effectif d’Eddie Howe et ainsi assurer le maintien en Premier League le plus rapidement possible, a jeté son dévolu sur le défenseur des Lions.

Selon nos confrères de Footmercato, Abdou Diallo susciterait l’intérêt de Newcastle. Percutant offensivement, solide défensivement, rassurant athlétiquement, l’ancien Monégasque, arrivé durant l’été 2019 à Paris en provenance du Borussia Dortmund pour 32 M€, fait justement partie des cibles étudiées par les Magpies. Le club désormais détenu par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF), allié à PCP Capital Partners et aux frères David et Simon Reuben, s’intéresse de près au Lion.

