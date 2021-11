On peut être Champions d’Afrique et friser le code en qualifications pour la Coupe du Monde. L’Algérie s’est qualifiée en barrages mardi après-midi en arrachant, chez elle, un match nul face à une malheureuse équipe du Burkina Faso (2-2).

Ayant dû patienter jusqu’à la dernière journée de ces qualifications, les Champions d’Afrique se sont contentés jusqu’au bout du service minimum pour passer au dernier tour. Non pas dans le jeu, mais au niveau du résultat, l’Algérie a fait honneur à son statut, parvenant très péniblement à ne pas perdre devant le Burkina Faso (2-1), dans un Stade Mustapha-Tchaker chaud bouillant.

Les Algériens ont dû même compter sur deux énormes parades de leur gardien, Rais M’Bolhi, mais aussi d’une grossière erreur défensive burkinabé pour ne pas courir derrière le score après la pause. Car, en ce moment précis, si les Burkinabés n’avaient pas vendanger plusieurs occasions de buts et parvenez à être devants, les Fennecs ne verraient pas les barrages en mars.

Mais les Algériens ont fini par prolonger leur invincibilité à 33 matchs désormais. D’abord, c’est Riyad Mahrez, bien aidé par la naïveté défensive du Burkina Faso, qui ouvre le score (21e). Bien plus que dominateurs, les Burkinabés vont égaliser à quelques instants de la pause. Surgi devant Aissa Mandi, Zakaria Sanago envoie un magnifique plat du pied à M’Bolhi (37e).

Un but partout après 45 minutes de jeu. A la reprise, le Burkina Faso commençait comme il a joué la première période. Les occasions s’enchaînent en leur faveur, mais les Burkinabés croquent devant le portier d’Al Ettifaq. Pire, ils seront punis par un excellent Youcef Belaini, qui après un superbe rush solitaire, envoie un bon centre à Soso Feghouli, qui donne l’avantage à l’Algérie (2-1, 68e).

Assommé par ce but, le Burkina Faso tente tout de même de rester dans son match et de continuer à y croire jusqu’au bout. Résultat, un attaquant est fauché dans la surface algérienne et Issoufou Dayo ne donne aucune à Rais M’Bolhi (2-2, 84e s.p). Mais le score en restera là pour le malheur du Burkina Faso. Et l’Algérie est qualifiée en barrages.

A noter que les Champions d’Afrique n’affronteront pas le Sénégal en mars puisque les deux sélections vont se maintenir dans le top 5 du classement FIFA d’ici le tirage au sort des barrages prévu au mois de décembre.

🇩🇿🇧🇫 Dans la douleur, les Verts se qualifient pour les barrages après ce match nul face au Burkina Faso ! #ALGBFA #TeamDZ pic.twitter.com/kkneeIofGa — DZfoot (@DZfoot) November 16, 2021

