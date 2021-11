Le Gala de Yékini de samedi dernier, à Nguéniène, n’est pas arrivé à terme. Interpellé en marge du gala de Diak’s, dimanche dernier, Bira Sène annonce qu’ils vont étudier d’abord les rapports des superviseurs.

«On avait des superviseurs sur place, donc on va recevoir des rapports sur la table. On va étudier ces rapports et on prendra des décisions, après avoir situé les responsabilités. Après étude, on verra s’il y a lieu de distribuer la mise aux lutteurs, qui étaient toujours en lice ou pas».

C’est en ces termes que le président du CNG de lutte, Bira Sène, présent au gala de Diak’s, dimanche dernier, a réagi suite à l’arrêt du gala de Yékini de samedi dernier, à Nguéniène. En effet, le gala de la structure Faata Productions n’est pas arrivé à son terme. Il y a eu en effet des débordements de la foule et un envahissement soudain de l’enceinte par les spectateurs.

Obeuli, Papa Guèye, Tony Jr et Ngagne Sène étaient en lice chez les lourds pour les ½ finales. Mone bou Fimela et Moussa Kaling de Mar Fafaco devaient disputer la finale des légers. «Les acteurs n’étaient plus en sécurité, c’est pourquoi le gala a été arrêté pour manque de sécurité», avait informé, au téléphone, un membre du CLG (Comité local de Gestion).

Ce cas de figure, on l’avait vécu à Iba Mar Diop, il y a quelques années. Toutefois, les lutteurs concernés, qui s’étaient rendus au CNG le lendemain du gala, avaient reçu sur place leur argent.

Sunu Lamb