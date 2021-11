Fautes de titres de transports et de visas Schengen, les Lions risquent de déclarer forfait aux Championnats du monde de pétanque qui ont débuté depuis vendredi en Espagne avec les épreuves pour dames et petites catégories. Le Sénégal, lui n’est concerné que par les épreuves en seniors (triplettes et tir de précision).

Confrontés à deux obstacles (titres de transports et visas), pour un éventuel voyage sur l’Espagne, les responsables de la Fédération sénégalaise de sports boules (FSSB) ont d’ores et déjà dégagé un plan B. Il consiste à associer François Ndiaye dit « Fara », qui dispose d’un passeport français, à trois autres boulistes sénégalais établis en Europe.

On pense notamment à Iyane Ndiaye et Babacar Dieng. Et derrière, il reviendra à Fara Ndiaye présentement à Dakar de rejoindre en Espagne les Sénégalais d’Europe pressentis dans le plan B. Mais le billet de Fara Ndiaye sera décaissé par la FSSB. Bronzé en équipes en 2018 à Desbiens (Canada), le Sénégal ne peut se permettre sous aucun prétexte de rater les Mondiaux de la ville espagnole de Santa-Susanna.

Avec Record