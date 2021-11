De retour dans le onze de départ d’Aliou Cissé lors du match de la dernière journée des éliminatoires du prochain mondial face au Congo Brazzaville, Nampalys Mendy a lancé un signal fort pour son avenir notamment en club. Le milieu de terrain de 29 ans a mis tout son monde d’accord par sa classe.

Le Sénégal a joué son 6e et dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Face au Congo, au stade Lat Dior de Thiès ce dimanche, les Lions déjà qualifiés aux barrages, ont rendu une copie plus reluisante que celle d’il y a quelques jours à Lomé face au Eperviers dans une rencontre soldée par un nul arrachée en toute fin de partie par Habib Diallo. Dans ce match, le jeu du Sénégal avait été décrié de partout pour avoir été terne et sans éclat. Mais face aux Diables Rouges et devant le public sénégalais, les Lions ont montré un visage plus séduisant. Quelque chose qui pourrait s’expliquer par la présence de Nampalys sur la pelouse.

Déjà lors du match face au Togo, son entrée avait apporté une autre dimension au jeu des Lions. Depuis son arrivée dans la Tanière, Nampalys Mendy n’a fait que de bons matchs et son retour dans le onze de départ de Cissé face au Congo n’en a pas dit moins. Le joueur de Leicester City a sorti le grand jeu dans cette rencontre remportée par les Lions sur le score de deux buts à zéro. Mieux, le maître à jouer des Lions a été impliqué sur les deux réalisations sénégalaises. Sa disponibilité a soulagé la défense qui sautait constamment le milieu de terrain à travers de longues relances qui n’aboutissaient pas toujours.

S’il souffre effectivement d’un manque de temps de jeu consistent en club notamment avec l’équipe première de Leicester, Nampalys n’a pas vraiment péché dans la mobilité dans l’entrejeu et n’a pas perdu de ses qualités intrésèques. Peut-être l’adversaire en face n’a pas réellement proposé quelque chose qui l’exposerait physiquement et mettre ainsi en lumière son manque de compétition jusque-là cette saison.

Quel serait son apport dans le jeu des Lions face à un adversaire de premier plan en Afrique ? Les matchs de préparation ou la Coupe d’Afrique pourront nous édifier sur cette question. Pour rappel, faute de faire partie des plans de Brendan Rodgers, le Sénégalais évolue actuellement avec la réserve des Foxes (U23) en Premier League 2 depuis le début de la saison et n’a pu disputé que 31 minutes en Carabao Cup cette saison en octobre dernier.

