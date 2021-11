Les Hawks ont mis fin à une série de 6 défaites de rang cette nuit face à Milwaukee (120-100). Gorgui Sy Dieng et sa bande ont compté sur un bon Trae Young auteur d’une très grosse performance.

Hawks et Bucks se retrouvaient pour la première fois depuis leur affrontement en finale de conférence Est, il y a quatre mois et demi. Et ce sont les coéquipiers d’un immense Trae Young, auteur de son meilleur match de la saison (42 points, 8 rebonds et 10 passes, à 8/13 à 3-points !), qui ont logiquement dominé Milwaukee (120-100).

Jamais inquiétés devant leur public, qu’ils retrouvaient enfin après leur « road-trip » de quatre matchs sur la côte Ouest, les joueurs d’Atlanta en profitent surtout pour renouer avec la victoire, après six revers consécutifs. Auteur de 2 rebonds et de 2 points en 4 minutes, Gorgui Dieng a participé à la révolte de sa franchise.

