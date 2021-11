Comme en 2020, Les Lions du judo ont confirmé leur leadership dans l’Open international de Dakar. Moussa Diop (-60kg), comme à Yaoundé, a ouvert le bal des médailles d’or ambitionne pour les JO de Paris 2024.

« Je suis très content de cette médaille d’or remportée à l’Open de Dakar, après celui de Yaoundé, où j’étais aussi monté il y a une semaine sur la plus haute marche du podium. Je me réjouis de cette confirmation à Dakar. Cette victoire a une saveur particulière, parce que j’ai fait retenir l’hymne national de mon pays à domicile.

Je me suis bien préparé physiquement et mentalement pour réussir ces bonnes performances sur le circuit de qualification aux Jeux Olympiques. Actuellement, je suis 54ème mondial dans ma catégorie. Je suis conscient qu’il me fait réaliser de très grosses performances pour mon objectif de qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je rêve de ces JO et je vais continuer à bosser dur en direction des prochaines échéances. », nous dit le médaillé d’or Moussa Diop.

Avec Stades