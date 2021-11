Avec sa classe, sa technique, Nampalys Mendy est un milieu de terrain qu’on ne présente plus et son talent est loin des jours où il faisait débat chez les observateurs. Le joueur de Leicester City s’est bien distingué lors de la rencontre contre le Congo.

De retour sous les feux lors des deux matchs disputés avec les Lions, le sociétaire des Foxes a saisi l’occasion pour lancer une alerte à ses prétendants en sortant une prestation de haut niveau dimanche soir. Passé tout près d’un prêt vers la Turquie au mois de septembre dernier alors que les Lions disputaient les deux premières journées de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Nampalys Mendy devrait, sauf grande surprise, quitter Leicester City cet hiver.

Même s’il est certain que le milieu de terrain des Lions prendra part à la prochaine CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022, cela ne devrait pas empêcher son départ de Leicester pour plus de temps de jeu. « En club, c’est normal, c’est logique, j’aimerais bien partir. J’espère, que ça va se faire (…) Mais il faut que je sois patient. Ne vous inquiétez pas c’est prévu ! », a dit Mendy lors d’une conférence de presse de l’équipe nationale sénégalaise, reprise.

Ce qui est clair est que Nampalys a joué sa carte et lancé un appel fort au club intéressé notamment Galatasaray qui est passé tout près de le signer en prêt dans les dernières heures du mercato estival dernier mais que le rassemblement avec les Lions avait un peu gêné. Le Lion aura lancé un appel du pied aux clubs intéressés quant à son envie de quitter les Foxes.

wiwsport.com