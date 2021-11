Dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football, le Sénégal démarre fort contre le Congo. L’attaquant de Watford n’a laissé aucune chance au gardien de but du Congo Brazzaville. A la 14e minute sur une récupération de Nampalys, l’ailier sans hésité a envoyé un missile sous la barre du portier des Diable Rouges. Quel but ! Admirez…