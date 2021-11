Après son match nul face au Togo jeudi à Lomé, l’équipe nationale du Sénégal va recevoir le Congo Brazzaville, ce dimanche soir, lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires au Mondial-2022. Sous les yeux de 6000 spectateurs, les Lions doivent renouer avec le succès pour se rassurer et clore en beauté cette phase de poule.

Invaincu en match officiel depuis la finale de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal a cependant connu un petit coup d’arrêt en ne s’imposant pas à l’extérieur contre le Togo (1-1), lors de la cinquième journée du groupe H. Un match nul sans enjeu sur le classement puisque les hommes d’Aliou Cissé avaient déjà validé leur billet, l’unique ticket de cette poule H qualificatif pour les barrages.

Ainsi, après ce match nul à l’arraché contre la formation Paulo Duarté, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly doivent absolument gagner le match face aux Diables rouges au stade Lat Dior de Thiès, à domicile,

faire oublier l’invraisemblable match nul et préserver leur sans faute.

Dans cette rencontre de dimanche, Aliou Cissé qui sera contraint de composer son équipe sans son leader technique, Sadio Mané, blessé et rentré à Liverpool et le latérale Ballo Touré, aussi blessé, aura la possibilité de tester sa nouvelle recrue venue de la France au Marseille, Pape Alassane Gueye. Le milieu de terrain devrait faire ses débuts avec les Lions.

Sur quelle chaîne suivre cette rencontre, à quelle heure ?

La diffusion de ce match de la sixième et dernière journée des éliminatoires au mondial 2022 sera assurée en intégralité sur la télévision nationale, la RTS, bien entendu sur la TNT et l’analogique, pas sur le bouquet Canal puisqu’il a l’exclusivité des droits de diffusion. La rencontre sera aussi à suivre gratuitement et en direct sur wiwsport.com. Le coup d’envoi sera quant à lui donné à 19h00 au stade Lat Dior de Thiès.

Côté arbitrage, rappelons que nous aurons droit à un trio capverdien. Fabricio Duarte assisté de Semedo Correia et de Fonseca Santos (trio Cap-Vert). 4ème arbitre : Lénine Rocha Dos Santos (Cap Vert). Commissaire de match : Silvestre Cantussan (Guinée Bissau)

