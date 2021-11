Les Lions du Sénégal ont renoué avec la victoire ce dimanche face au Congo pour s’imposer de fort belle manière. Les hommes d’Aliou Cissé ont plié la rencontre dès la première période (2-0) à travers des séquences de jeu intéressantes qui ont ravi tout leur public.

Une meilleure copie que lors du match face aux Eperviers du Togo, voilà ce que le Sénégal a rendu ce soir au stade Lat Dior de Thiès. Les Lions ont eu un sursaut d’orgueil pour servir aux quelques 6.000 spectateurs, un jeu fluide guidé par un Nampalys Mendy juste dans ses choix. Aux côtés de Gana Gueye, le joueur de Leicester City a redonné à l’entrejeu des Lions une allure séduisante.

Aux arrières latéraux, Aliou Cissé a maintenant des certitudes. Saliou Ciss et Bouna Sarr ont rendu une bonne copie face aux Diables Rouges. Si Bouna n’a pas délivré de passe décisive comme son compère du gauche, il a été d’une activité énorme sur son côté. Et comme par évidence, cela s’est répercuté sur le jeu des Lions et les relances qui faisaient défaut ces derniers temps, ont été plus soignées par la disponibilité de Nampalys qui n’hésite pas à décrocher pour demander le ballon. Le Parisien quant à lui, soulagé de sa tache d’assurer les sorties de balles, s’est propulsé plus aisément et a formé un trio bouillant à gauche avec Saliou Ciss, encore passeur décisif et Ismaïla Sarr double buteur.

Reconduit dans la charnière centrale aux côtés de Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé a plus rassuré ce soir les supporters. Sorti d’une prestation moyenne, entachée par le but contre son camp, face au Togo jeudi dernier, le défenseur de l’Olympiakos a marqué d’un sceau son nouveau statut de troisième défenseur central de Cissé. Du haut de sa Taille, il a porté de la présence dans la surface adverse lors des coups de pieds arrêtés et s’est montré plus serein dans cette rencontre. S’il arrive à soigner ses relances qui se trouvent être le point fort de son concurrent, Abdou Diallo, il pourra espérer au moins un match cette fois à la CAN.

L’une des grandes satisfactions de Cissé dans ce match pourrait être la performance de ses attaquants à savoir Habib Diallo et Boulaye Diallo. Pas buteurs mais leurs mouvements et leur entente ont profité aux Lions. Mobiles devant la défense congolaise, le duo offensif a sorti le grand jeu ce soir. Diallo, dans la foulée de sa forme actuelle avec Strasbourg a survolé la rencontre avec son talent. L’ancien Messin devrait certainement donner des tournis à son sélectionneur qui devra désormais choisir entre Famara Diédhiou, Boulaye Dia et lui.

Homme du match grâce à son doublé, Ismaïla Sarr a raté de corser l’addition dans ce match. Le joueur de Watford a, en plus de son doublé, eu d’autres occasion de faire trembler les filets des Diables Rouges mais sans succès. Il a scellé le score du match au bout de 23 minutes de jeu et a constamment créé le danger. Pareille pour l’activité de Krépin Diatta sur le côté droit. Le Monégasque qui a failli marquer sur un service de Habib Diallo (70’) a fait son match en créant le danger dans le camp adverse en seconde période. Mais son manque de combinaisons avec Bouna Sarr à l’image du côté opposé peut écorner sa prestation en première période.

Le Sénégal se réconcilie ainsi avec son public sans son leader Sadio Mané à Thiès après le match piètre face au Togo il y a quelques jours. Après avoir décroché la qualification aux barrages du prochain mondial qui se jouera en mars prochain, les Lions sont à un peu plus d’un mois de la Coupe d’Afrique des Nations et sont très attendus au Cameroun pour le sacre. Sont-ils prêts à rugir ? Réponse dans quelques semaines.

Les notes des Lions face aux Diables Rouges

Alfred Gomis 6

Kalidou Koulibaly 6

Pape Abou Cissé 6

Saliou Ciss 6,5

Bouna Sarr 6

Nampalys Mendy 7

Gana Gueye 6

Ismaïla Sarr 7,5

Krépin Diatta 6

Habib Diallo 7

Boulaye Dia 6

