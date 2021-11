La sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football, Qatar 2022, va démarrer ce dimanche. Au menu de la journée, des matchs alléchants à l’image du duel Afrique du Sud – Ghana.

Six rencontres sont au programme ce dimanche pour démarrer la sixième et dernière journée des éliminatoires du mondial 2022. La RD Congo va recevoir le Bénin dans le groupe J. Bien relancés en Tanzanie (3-0), les Léopards visent la victoire pour doubler sur le fil des Béninois qui peuvent se contenter d’un nul. L’autre rencontre de cette poule mettra aux prises, le Madagascar et la Tanzanie. A la même heure, à 13h, dans le groupe G, Zimbabwe jouera l’Ethiopie, à Harare. Les deux équipes sont déjà éliminées de la course.

Ghana – Afrique du Sud, c’est peut être l’affiche phare de cette journée. Respectivement 1er et 2e du groupe B, l’Afrique du Sud 13+5 et le Ghana 10+2, s’affronteront à Cape Coast à 19h pour le billet des barrages. La tâche sera par contre beaucoup plus lourde pour les coéquipiers d’André Ayew qui seront contraints de gagner avec trois buts d’avance pour passer au troisième et dernier tour. Chez eux, les Chipolopolos n’ont besoin que d’un nul.

Après avoir validés leurs billets pour les barrages, le Sénégal et le Mali défieront respectivement, le Congo et l’Ouganda. Rappelons que le Maroc et l’Egypte sont aussi qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022.

Le programme du dimanche

13h 00 : RD Congo – Bénin, à Kinshasa (groupe J)

13h 00 : Madagascar – Tanzanie, à Mahamasina (groupe J)

13h 00 : Zimbabwe – Ethiopie, à Harare (groupe G)

16h 00 : Mali – Ouganda, à Agadir (groupe E)

19h 00 : Ghana – Afrique du Sud, à Cape Coast (groupe G)

19h 00 : Sénégal – Congo-Brazzaville (groupe H)

