Dans le match tant attendu dans le Groupe J, la RD Congo a pris le meilleur sur le Bénin (2-0) et s’est qualifié pour les barrages d’accession à la Coupe du Monde 2022.

Ce sixième et dernier match du Groupe J entre la RD Congo et le Bénin faisait office de finale. Avec comme enjeu, la première place qualificative en barrages. Autant dire une rencontre à très fort enjeu pour deux équipes qui vont rater la prochaine CAN. Si un match nul arrangeait les Béninois, les Congolais se devaient de l’emporter pour passer devant.

Et là, dès les premières minutes, l’enjeu prenait le pas sur le jeu. La domination est côté congolais. La concrétisation également. Après seulement 10 minutes de jeu, Dieumerci Mbokani met son équipe dans le très bon chemin en ouvrant le score. On entrait dans le dernier quart d’heure, et le Bénin poussait pour égaliser. Sans succès et avec plus compliqué puisque Ben Malanga va doucher tout espoir béninois (2-0, 75e).

La fin de la rencontre est sifflée par l’arbitre, et Bénin a mis à terre sans pour autant trop démérité. Ainsi, la RD Congo, qui pourtant était classée troisième de la poule après quatre journées, finit première avec 11 points, juste devant le Bénin (2e, 10 points), et disputera les barrages d’accession à la Coupe du Monde. Treizième du dernier classement FIFA, la RD Congo se présent comme potentiel adversaire pour le Sénégal.

🇨🇩FIN DE LA RENCONTRE !🇨🇩

La RDC s'impose 2️⃣-0️⃣ à domicile et se qualifie pour le barrage de la Zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022 !! 🔥🔥🔥😍😍#RDC #Congo #CODBEN pic.twitter.com/S28nhIjNcF — Leopard Leader Foot  (@leopard243) November 14, 2021

wiwsport.com