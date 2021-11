Ce samedi, Fetih Terim profitait de la trêve internationale pour maintenir en forme ses joueurs non-internationaux. En amical, les Sang et Or se sont imposés (5-2) devant Bursaspor. Mbaye Diagne a fait des étincelles.

À défaut d’un temps de jeu conséquent en compétition officielle, Mbaye Diagne brille en amical avec Galatasaray. Pas convoqué par Aliou Cissé pour le rassemblement des Lions dans ce mois de novembre, l’attaquant international sénégalais a chauffé des filets contre Bursaspor, actuel 11e de la D2 Turc.

Au Florya Metin Oktay Facilities, le centre d’entraînement de Galatasaray, l’ancien joueur de Kasımpaşa a cassé la barraque en première période. Il a d’abord ouvert le score d’une tête à bout portant dès la 4e minute, puis délivré une passe décisive – encore par la tête – pour Oğulcan Çağlayan pour le deuxième but des siens à la 8e minute de la rencontre.

La masterclass ne faisait que commencer pour Mbaye Diagne. A la 17e minute de jeu, il est réapparu pour inscrire un doublé et triplé l’addition pour la formation de Fatih Terim (3-0, 17e). Sur cette action, il n’avait qu’à pousser la balle au fond après un beau travail d’Emre Kılınç. Mais, Bursaspor fruste la défense de Galatasaray, marque deux buts coup sur coup et ramène le score à 2-3 avant la pause.

Sauf qu’il ne fallait pas provoquer le duo de feu Mbaye Diagne – Oğulcan Çağlayan. Encore une fois et juste avant la pause (44e), les deux hommes se trouvent. Mais là, c’est l’attaquant turc qui rend la pareille à son compère sénégalais. Contrôle de la poitrine puis enchaînement du pied droit (4-2). Galatasaray, par le biais d’Ömer Bayram, va ajouter un cinquième et dernier but à la 56e.

Fatih Karagümrük, prochain adversaire de Galatasaray en Championnat, est averti après cette performance mémorable de Mbaye Diagne. Car, ce dernier, auteur de trois buts et deux passes décisives (Toutes compétitions confondues cette saison), n’a perdu aucune de ses étincelles malgré un faible temps de jeu.

Profitez de sa prestation !

wiwsport.com