Depuis sa prise de fonction en mars 2015, Aliou Cissé a fait appel à une centaine de joueurs et en a utilisé plus de 80. Toutefois, seuls quatre éléments de ce gros lot peuvent se targuer d’avoir atteint la barre des 4000 minutes et plus jouées.

Sadio Mané, le meilleur partout

Élément le plus important des dispositifs de Cissé, l’attaquant de Liverpool, 80 sélections avec le Sénégal, est l’homme de tous les records. Joueur le plus utilisé par Aliou Cissé, avec 4530 minutes jouées en 55 matchs, il est aussi le meilleur buteur (26 buts), meilleur passeur (21 assists), joueur ayant créé le plus de penaltys (7 au total) de l’équipe nationale actuelle. Sadio Mané a connu sa première sélection le 25 mai 2012, contre le Maroc (0-1), avec feu Joseph Koto

Gana Gueye, le plus capé

Joueur le plus capé de la sélection actuelle, avec 81 matchs joués, Gana Gueye, qui a fêté ses 10 ans de présence dans la Tanière, le 11 novembre dernier, arrive derrière Sadio Mané en termes de temps de jeu sous Cissé. Le milieu de terrain du PSG est à 4487 minutes disputées en 56 matchs. L’idylle entre Gana Gueye et l’équipe nationale a démarré à Paris, lors d’un match amical international Sénégal / Guinée (4-1), où il avait remplacé Dame Ndoye, à la pause, lancé par Amara Traoré. Depuis ce jour-là, Gana en est à 6 buts et autant de passes décisives sous la bannière du Sénégal.

Koulibaly, 3ème binational enrôlé par Cissé

Troisième binational enrôlé par Cissé, après Abdoulaye Diallo et Amara Baby, Kalidou Koulibaly, 51 sélections, est aussi le 3ème joueur le plus utilisé par Cissé, avec 4423 minutes jouées en 51 matchs. Indiscutable dans les plans de jeu du sélectionneur, «KK» a mis tout le monde d’accord. Ce, depuis sa première sortie contre la Namibie / Sénégal (0-2), le 5. septembre 2015. Que ce soit aux côtés de Kara Mbodj, Salif Sané, Abdoul Diallo encore Cheikhou Kouyaté, le Napolitain a toujours montré qu’il est le numéro 1 en défense. Sur les 66 matchs sous Aliou Cissé, le capitaine des Lions, 2 passes décisives, n’en a raté que 15.

Top 10 en temps de jeu sous Cissé

Sadio Mané : 4530 mn, 55 matchs Gana Gueye : 4487 mn, 56 matchs Kalidou Koulibaly : 4423 mn, 51 matchs Cheikhou Kouyaté : 4051 mn, 53 matchs Lamine Gassama : 2735 mn, 36 matchs Ismaila Sarr : 2689 mn, 39 matchs Pape Alioune Ndiaye : 2120 mn, 33 matchs Kara Mbodj : 2089 mn, 26 matchs Keita Baldé : 1928 mn, 35 matchs Salif Sané : 1884 mn, 27 matchs

