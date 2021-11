Ce samedi, à l’occasion de la 12e journée de la Primera División RFEF, le Barça B s’est imposé (2-0) devant l’Atlético Sanluqueño. Mais les Catalans ont perdu Moussa Ndiaye.

Nouvelle victoire pour le Barça B, la troisième de suite et une invincible prolongée six rencontres. Ce samedi, les poulains de Sergi Barjuan, qui retrouvait le banc après son intérim en équipe première, l’ont emporté sur le terrain de l’Atlético Sanluqueño (2-0). Ángel Rodado (43e) et Ferran Jutglà (53e) ont fait la différence.

Moussa Ndiaye ? Il était titularisé pour la quatrième fois consécutive au poste d’arrière latéral gauche. Le jeune Sénégalais a toute fois été expulsé à la 73e minute après deux avertissements, le premier reçu à la 63e. Au classement, le Barça B, avec 22 points, garde sa troisième place, à deux points du leader, Villarreal.

⌚️ FINAAAAAL!! 💪🏼 At. Sanluqueño 🆚 Barça B (0-2) ⚽️ Rodado (43’) i Jutglà (52’) 📝 El Barça B encadena la tercera victòria consecutiva i el sisè partit sense perdre, per continuar en llocs de play-off d’ascens#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/9bL9xLqKyZ — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) November 13, 2021

