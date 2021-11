Absent pour la rencontre face au Togo, Fodé Ballo-Touré souffre d’une déchirure et ne prendra pas part au match contre le Congo dimanche soir, au Stade Lat Dior de Thiès.

Si l’encadrement des Lions n’avait pas communiqué sur son absence sur la feuille de match face au Togo, Fodé Ballo-Touré n’était pas apte à jouer. Au début du rassemblement de l’Equipe Nationale, le joueur du Milan AC est arrivé convalescent après avoir reçu une béquille et n’a pu prendre par à ce duel entre Togolais et Sénégalais.

Cependant, l’ancien Monégasque a un nouveau souci plus inquiétant. Présent en conférence de presse samedi après-midi, Aliou Cissé a révélé que son arrière latéral gauche souffre d’une déchirure. « Il est venu avec une béquille et on a voulu le préserver face au Togo. Mais au retour, il a fait une IRM et il se trouve qu’il a une déchirure », a fait savoir Aliou Cissé.

wiwsport.com