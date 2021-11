La famille du basket-ball sénégalais, en particulier du corps arbitral, a été frappé hier, par le rappel à Dieu de l’arbitre fédéral et président de la Commission Régionale des Arbitres, Marqueurs et Chronométreurs de Dakar (CRMC), Abdou Lahad Ndiaye.

Communément appelé «Mara» dans le milieu de la balle orange, Abdou Lahad Ndiaye a été rappelé à Dieu dans la nuit du 11 au 12 novembre, des suites d’une maladie. Le méthodique et respectueux homme en noir a été porté sous terre, hier, à Touba, aux côtés de son marabout et guide spirituel, Serigne Abdou Lahad Mbacké. Il laisse derrière lui tristesse et désolation au sein du Sénégal.

Aimé de tous, Mara a été une source d’inspiration pour les jeunes arbitres de la CRMC de Dakar. Son professionnalisme et son dévouement au service du développement de l’arbitrage sénégalais étaient connus de tous. Homme de principe et serviable, Mara a toujours été au service du basket-ball régional et national, selon ses pairs. Arbitre fédéral, le natif de Bopp, qui était âgé de 43 ans, a rangé à jamais, hier, son sifflet. Un outil qu’il aimait tant. Une passion et un sacerdoce pour lui.

En cette douloureuse circonstance, la Ligue de Dakar, par la voix de son président Samba Guèye, présente à sa famille, à la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) et à l’ensemble du corps arbitral du Sénégal ses sincères condoléances.

Adleu Mara! Que le Bon Dieu l’accueille en son céleste paradis.

