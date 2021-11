L’AS Saint-Etienne signera officiellement un partenariat avec l’entité sportive sénégalaise, Espoirs de Guédiawaye. En prélude de cet accord, le responsable du recrutement du club français s’est adonné ce mercredi à la réception des familles des premiers joueurs qui ont été sujets de cette coopération.

Babacar Fall et El Hadji Dièye ont ouvert les portes d’un partenariat entre l’AS Saint-Etienne, en réussissant notamment une adaptation rapide. Ce qui a d’ailleurs impressionné le responsable du recrutement des Vert et Blanc, Monsieur Gerard Fernandez. « L’aventure des deux premières recrues est une réussite. Parque c’est déjà trop vite pour l’adaptation. Et le fait qu’ils s’imposent assez rapidement pour signer leur contrat, montre qu’ils ont très bien travaillé en amont, c’est à dire ici au Sénégal », a affirmé le Responsable du recrutement de l’AS Saint-Etienne.

Le dirigeant français magnifie le partenariat avec Espoirs de Guédiawaye et rend hommage à Ousmane qui lui avait promis ce qu’il a fini par apprécier avec ses propres yeux. « Le fait qu’il ait deux joueurs qui viennent pour le long terme et s’affirment aussi vite montre qu’il n’y a pas de hasard dans le travail fait au près de ces jeunes. Nous sommes enthousiastes à l’idée de signer ce partenariat parce qu’il y a un énorme travail de qualité qui se fait ici. Regardez ! Tous les deux ont joué avec les professionnel ce qui n’est pas évident », affirme Gerard Fernandez.

Le club des Espoirs de Guédiawaye, fondé dans les années 2000, évolue au niveau régional et vise la ligue professionnelle comme l’atteste son président Wade qui affiche de grandes ambitions pour sa localité.

wiwsport.com