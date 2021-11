Le Sénégal jouera son 5e match des éliminatoires au mondial de Qatar 2022 contre les Eperviers, ce soir à Lomé. Et pour ce match face au Togo, le sélectionneur national Aliou Cissé devra faire sans Abdou Diallo dans la charnière centrale. Qui pour le remplacer ?

Les Sénégal joue ce soir ce qui va être son premier match de préparation à la CAN, si l’on en croit Aliou Cissé qui veut prendre cette rencontre au sérieux. Déjà qualifiés pour les barrages de la Coupe du monde 2022, les Lions vont pourtant aller chercher la victoire face au Togo pour consolider les acquis et engranger le maximum de confiance avant la CAN en janvier 2022.

Quel onze face au Eperviers ce soir ? Alfred Gomis pourrait prendre la place de Mendy ce soir. Le portier du Stade de Rennes pourrait être récompensé pour faire souffler Edouard Mendy. Pape Abou Cissé devrait remplacer Abdou Diallo dans l’axe central aux Côtés de Kalidou Koulibaly pour sa première titularisation depuis longtemps. Et comme lors de la dernière rencontre, Bouna Sarr devrait être titulaire ce soir sur le côté droit de la défense. Alors que Saliou Ciss, performant avec les Lions est devenu indiscutable dans le onze de Cissé.

Dans l’entrejeu, il ne devrait pas y avoir de changements et le duo Kouyaté-Gana officiera sans surprise. En attaque, la configuration ne devrait pas changer avec Famara Diédhiou qui évoluera devant Sadio Mané, préféré ces derniers temps en meneur de jeu. Sur les ailes nous aurons Boulaye Dia et Ismaïla Sarr pour dynamiter l’offensive des Lions. Voici le onze probable de la rédaction de Wiwsport.

Le onze probable des Lions

Gomis – Koulibaly – Cissé – Ciss – Bouna – Kouyaté – Gana – Mané – Ismaïla Sarr – Dia – Diédhiou

