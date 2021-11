Pour le compte de la 5e journée des qualifications la Coupe du Monde 2022, le Ghana n’a fait mieux qu’un match (1-1) en Ethiopie et compromet ses chances dans le Groupe G.

Tout se jouera à la dernière journée, mais les Black Stars ont manqué une belle opportunité. Ce jeudi après-midi, le Ghana a été tenu en échec par l’Ethiopie (1-1). Tout avait pourtant bien commencé dans cette rencontre pour le capitaine André Dedé Ayew et ses partenaires.

Après seulement 22 minutes de jeu, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de West Ham, actuellement à Al-Sadd, avait ouvert la marque. Getaneh Kebede a cependant égalisé à la 72e pour l’Ethiopie, ne permettant pas au Ghana de provisoirement dépasser l’Afrique du Sud.

Premiers du groupe avec 10 points (+4), autant que le Ghana (+3), l’Afrique du Sud pourrait prendre trois longueurs d’avance en cas de victoire, ce jeudi soir, face au Zimbabwe, à domicile. Les deux sélections s’affronteront cependant lors de la dernière journée, à Accra.

FULL-TIME at the Orlando Stadium in Johannesburg!

Ethiopia 🇪🇹 1-1 🇬🇭 Ghana

⚽️ 72' Kebede / 22' Andre Ayew #BringBackTheLove | #BlackStars | #WCQ2022 pic.twitter.com/eZvyTB6rWi

— BLACK STARS (@Team_GhanaMen) November 11, 2021