La Premier League a annoncé les dates de la saison 2022-2023 qui sera fortement impactée par la Coupe du monde au Qatar. Un break sera notamment observé en borne du rendez-vous mondial du football qui se tiendra pour la première fois en hiver.

L’édition 2022 de la Coupe du monde de football aura lieu entre le 21 novembre et le 16 décembre de l’année prochaine. La Premier League s’arrêtera donc pendant plus d’un mois après le week-end des 12 et 13 novembre avant de reprendre huit jours après la finale. En gros, il n’y aura pas de vacances pour les joueurs qui évoluent en Premier League.

Cela verra la saison reprendre le 26 décembre pour la traditionnelle ronde de matchs du Boxing Day. La campagne commencera également un peu plus tôt, avec des matchs qui débuteront le 6 août 2022. La saison prochaine se terminera le 28 mai 2023 et comme d’habitude, tous les matchs auront lieu simultanément. La saison se déroulera sur 34 week-ends, trois matchs en milieu de semaine et un match de jour férié. Il y aura toujours un week-end de finale de FA Cup en autonome.

