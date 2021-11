Partout où l’équipe nationale joue, Sadio Mané reste la star la plus réclamée. Hier, plusieurs Loméens ont fait le déplacement au terrain JCA pour voir l’attaquant des Lions. Malheureusement pour eux, la séance était à huis clos.

L’accès au JCA n’était donc pas autorisé à n’importe qui. Même les journalistes étaient obligés d’attendre pour espérer des interviews à la fin du galop. En face, un petit bar servait de salle d’attente. A l’intérieur, un homme d’environ 35 ans et son fils de 4 ans attendaient avec impatience la sortie de la star des Reds. «Je suis un grand fan de Liverpool et de Sadio Mané, je n’hésite pas à me bagarrer pour cette équipe», dit-il d’un ton violent, avant d’évoquer les raisons de sa présence.

«Je suis venu avec mon enfant, parce qu’il veut voir Sadio. C’est une occasion à ne pas rater, parce qu’on ne sait pas si Mané reviendra ici. Nous voulons avoir une photo avec lui et l’agrandir pour l’exposer dans mon salon», ajoute-t-il. Après la séance, ils ont été autorisés à se rapprocher de leur idole pour prendre des photos. Ils repartent satisfaits. «Mon fils et moi sommes très contents, on a rencontré Sadio Mané».

