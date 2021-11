Aliou Cissé, meilleur sélectionneur de l’histoire des Lions ? Dans cet entretien avec Stades, exploiter par wiwsport, la question a été posée à Cheikh Sidy Ba qui pense que le sélectionneur national, ne peut être supérieur au défunt coach Bruno Metsu.

« On peut dire que c’est le meilleur entraîneur par rapport aux résultats sportifs. Il dame le pion aux autres. Il a réussi à qualifier régulièrement le Sénégal aux différentes CAN, mais aussi à une Coupe du Monde. Il a aussi maintenu le Sénégal plusieurs années 1er au classement de la FIFA. Cette nomination est une bonne chose pour lui, elle va le pousser à persévérer et à franchir un palier.

Du point de vue des résultats, c’st le meilleur entraîneur qui est coaché l’équipe sénégalaise. Mains on ne peut le mettre au-dessus de Bruno Metsu. Aliou Cissé a atteint la finale de la Coupe d’Afrique, mais n’a pas atteint les quarts de finale d’un Mondial. Il lui reste donc du chemin à faire pour essayer de dépasser Bruno. Il faudrait qu’Aliou atteigne la demi-finale d’une Coupe du monde ou gagner la CAN pour être au-dessus de Bruno », martèle l’ancien international et consultant Cheikh Sidy Ba.

Avec Stades