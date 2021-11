Ce mardi était la dernière chance au Sénégal de remporter une médaille dans cette première édition de Championnat d’Afrique en blitz. l’équipe a fait pire que sa 4ème place dans la première épreuve, en terminant 6ème en blitz.

Comme lors du Championnat d’Afrique par équipes, qu’ils ont remorté lundi soir, le GMI Jean Marc-Ndjofang et ses coéquipiers ont engrangé le même nombre de points (12) en blitz. Et ces résultats ont permi aux Lions indomptables de devenir les vainqueurs de la 1ère édition du Championnat d’Afrique de blitz, devant les Ivoiriens.

Quant au Sénégal, son rang (6ème) et sa note (6pts) obtenus en blitz sont pires qu’en Championnat d’Afrique par équipes, où la bande au GMI Ndiaga Samb avait terùiné, lundi, à la 4ème place avec 7 points au compteur.

En blitz, le Sénégal a perdu contre l’équipe A du Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mali. Les Lions damistes ont battu le burkina Faso et le Congo. Ils pnt annulé contre le Gabon et l’équpe B du Cameroun.

Avec Stades