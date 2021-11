Privé de temps de jeu depuis son arrivée au Bayern Munich, Bouna Sarr est revenu sur sa situation dans les colonnes de RECORD alors qu’il est actuellement en sélection du Sénégal.

Rare joueur dans l’effectif du Bayern Munich à n’avoir pas bénéficié du temps de jeu conséquent cette saison, Bouna Sarr (5 matchs, 1 passe décisive, toutes compétitions confondues) n’apprécie pas pour autant sa situation en Bavière mais il est néanmoins retenu en Equipe Nationale par Aliou Cissé. Actuellement à Lomé pour la rencontre de jeudi face au Togo, il s’est confié au quotidien national RECORD sur cette période.

Amer de sa situation, l’ancien joueur de l’OM ne rentre pas dans la polémique. « C’est normal de s’inquiéter, moi le premier. Après, c’est à moi de rester en forme. Je peux vous garantir qu’au Bayern je fais le nécessaire, même quand je ne joue pas, pour être en forme. Aujourd’hui, j’ai rejoint la sélection et je suis à 100% pour aider l’équipe », a t-il fait savoir.

Appelé chez les Lions pour la première fois en octobre, l’arrière latéral droit de 29 ans n’est pas inquiété par la concurrence. « Perdre ma place en Equipe Nationale ? Non, je ne pense pas. Comme je viens de le dire, je fais le maximum pour garder un bon état de forme. Je travaille aussi personnellement de mon côté. Donc je ne pense pas que je vais souffrir au niveau du rythme. Bien au contraire, je pense que je peux ramener une fraîcheur dans l’équipe », poursuit-il.

Titularisé lors de ses deux premières sélections durant la double confrontation face à la Namibie, Bouna Sarr avait livré une pâle copie lors du match aller, à Thiès, avant de se montrer beaucoup plus tranchant à Johannesburg. Face au Togo et le Congo, il devrait donc avoir une nouvelle chance pour monter en puissance et prendre plus de plaisir en sélection.

wiwsport.com