Le journaliste Français, Clément Carpentier, sur France Bleu Gironde, s’est exprimé sur l’attaquant des Girondins de Bordeaux, M’Baye Niang.

Pour lui, l’attaquant sénégalais s’est beaucoup amélioré physiquement, ce qui n’était pas une évidence lors de son arrivée, il y a quelques semaines en provenance du Stade Rennais. Mbaye Niang a marqué son premier but avec son nouveau club, le week end passé contre le Paris Saint Germain. Un match perdu contre la formation d’Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo (3-2).

“Les mauvaises langues diront ‘il était temps’. L’attaquant franco-sénégalais semble enfin retrouver ses sensations un mois et demi après son arrivée au club. Face au PSG, il a inscrit son premier but avec les Girondins de Bordeaux grâce à son excellente combinaison avec Jimmy Briand, mais il a surtout réalisé 20 très bonnes minutes de jeu après son entrée. Une prestation rassurante car on commençait à s’inquiéter pour lui. Il semblait complètement hors de forme depuis son arrivée, lui qui n’avait pas joué depuis plus de cinq mois avant de rejoindre Bordeaux. Son attitude à l’entrainement pouvait parfois être douteuse, mais il a raccroché le bon wagon : il était temps. Son état physique s’améliore au fil des semaines, et il semble aussi beaucoup plus impliqué au quotidien. La semaine dernière, il avait déjà brillé lors d’une opposition à l’entrainement avec un très joli but. Face à Paris, il a été récompensé de ses efforts. Maintenant, il va falloir confirmer cette montée en puissance d’ici Noël car les Girondins auront bien besoin de lui pour se sortir des profondeurs de la Ligue 1”.

wiwsport.com