Le sélectionneur des Lions s’est exprimé en conférence de presse, ce mercredi, à la veille du match face au Togo.

Le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal, Aliou Cissé, présent en conférence de presse mercredi soir, a écarté toute idée de chambouler les choses en vue du match de jeudi face au Togo dans le cadre de la 5e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Malgré l’obtention du ticket pour les barrages, il entend bien que son équipe termine cette campagne en beauté et cela passe par du sérieux face aux Eperviers.

« On parle du football international et toutes les rencontres sont difficiles. Le danger pour nous le Sénégal, ce sera de ne pas aborder ce match avec du sérieux et de la concentration. Il faut essayer de tout faire pour pouvoir le gagner. Ce ne sera pas facile parce que le Togo est allé gagner au Congo. Ils voudront matérialiser ce résultat face à nous », a indiqué Aliou Cissé.

Malgré la qualification pour les barrages, ces deux dernières journées sont d’autant plus importantes au regard du sélectionneur parce qu’elles peuvent servir de bonne préparation pour la CAN 2021, prévue en janvier prochain, au Cameroun. « Nous savons que nous aurons pas beaucoup de temps de préparation pour la CAN. Donc ces matchs face au Togo et Congo doivent nous permettre de préparer cette CAN très importante », a t-il poursuivi.

