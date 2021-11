L’équipe nationale du Togo va recevoir le Sénégal ce jeudi comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde des Nations. Une rencontre sans enjeu puisque l’unique ticket du groupe H a été remporté par les Lions de la Teranga.

« Nous n’avons rien à perdre » face aux Lions du Sénégal, déjà qualifiés, lancé le sélectionneur le technicien Portugais, à la veille de la 5e journée du groupe H. En regroupement depuis dimanche, les Eperviers ont déjà entamé les préparatifs de la réception du Sénégal.

« Un match qui nous donne la chance de gagner à domicile face à une grande équipe mais comme on le dit le travail ne dépend pas de la force de l’adversaire. Il faut connaître notre point fort et il faut travailler sur notre point faible aussi et préparer le match contre un adversaire, le favori du groupe qui est déjà qualifié. Un match qui peut nous donner l’opportunité de mettre tout en place sans pression », a fait savoir Paulo Duarte au micro de nos confrères Togo Foot.

Rappelons que le groupe des Eperviers est presque au complet, une deuxième vague composée du capitaine Djéné Dakonam, Alaixys Romao, Agbozo Klousseh, Roger Aholou et du nouveau venu Koffi Kennedy Boateng s’est ajoutée.

